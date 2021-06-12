شِباك محمد العويس نظيفة لمدة 360 دقيقة

المواطن - محمد سمعه

نجح الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 360 دقيقة، وذلك بعد فوز السعودية على سنغافورة أمس الجمعة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

محمد العويس حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية

وتمكن العويس من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة الكويت الودية ومباريات فلسطين واليمن وسنغافورة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليفشل المنافسون في هز شباك العويس في 4 مباريات متتالية.

وقد يُحقق العويس رقمًا مميزًا، في حال حافظ على نظافة شباكه في مباراة السعودية وأوزبكستان، يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المشتركة.

الأخضر يهزم سنغافورة بثلاثية

يذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في صدارة مجموعته الرابعة في التصفيات برصيد 17 نقطة بعد الفوز على سنغافورة بثلاثية أحرزها كل من سالم الدوسري وفهد المولد والمهاجم صالح الشهري.

وكان العويس شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث لعب مباراة السعودية ضد الأوروجواي بالجولة الثانية آنذاك من دور المجموعات.

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