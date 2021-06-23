صحة الرياض تحذر من التعرض لضربة الشمس و6 أعراض للإصابة

المواطن - الرياض

حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من التعرض لضربات الشمس، مشيرةً إلى ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام في محافظات ومدن المنطقة.

أمراض:

وأوضحت صحة الرياض أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يتسبب في الإصابة بعدة أمراض مثل الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والطفح الجلدي، وتشنجات العضلات، وحروق الشمس.

أعراض ضربة الشمس:

وأشارت إلى أن أعراض ضربة الشمس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية فأكثر، حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد، ضربات نبض قوية وسريعة، إضافة إلى صداع، ودوخة، وغثيان، وفقدان الوعي، فضلاً عن رؤية، أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة).

وبينت صحة الرياض أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الحرارة هي: الأطفال، كبار السن، والمصابون بالأمراض المزمنة، والمصابون بالأمراض العقلية، كما أنه من الممكن أن يصاب الشباب والأصحاء، إذا مارسوا الأنشطة البدنية الشاقة في أثناء الطقس الحار.

عوامل خطورة:

وشددت أن هناك عدة عوامل للخطورة للإصابة بضربة الشمس مثل التعرض إلى مستويات عالية من الرطوبة، السمنة، الحمى، الجفاف، ضعف الدورة الدموية، إضافة إلى تناول بعض الأدوية مثل: مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، مدرات البول، بعض الأدوية المستخدمة في علاج حب الشباب، وفي خفض ضغط الدم.

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