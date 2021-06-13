صحة الرياض تحذر من الغبار : أغلقوا النوافذ بإحكام

المواطن - الرياض

جدّدت “صحة الرياض” دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من موجة الغبار وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحتهم.

مواجهة موجة الغبار

وتزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ نشرت “صحة الرياض” عبر حسابها على “تويتر”، “إنفوجرافيك” توعويًا أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

وقدّمت “صحة الرياض” نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

تحذير من الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم تحذيرًا جويًا لأهالي منطقتي الرياض والشرقية بسبب استمرار الرياح النشطة التي تثير الأتربة والعواصف الرملية.

وقال المركز إن الطرق الرابطة بين المنطقتين سوف تشهد عواصف ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية قادة المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في هذه المناطق.

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