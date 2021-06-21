صحة الرياض تكرم عددًا من المتميزين

المواطن - الرياض

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، أقامت صحة الرياض اليوم الاثنين حفل تكريم لعدد من منسوبي صحة الرياض المتميزين.

حفل تكريم:

وأقيم حفل تكريم للدكتورة فوزية الزامل مديرة إدارة الرعاية الصحية المنزلية خلال ما قدمته من جهود متميزة خلال مسيرتها العملية وإخلاصها؛ مما أسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المديرية، متمنين لها التوفيق في حياتها المقبلة.

جهود وتميز:

كما تم تكريم يحيى الشهري تقديرًا لجهوده وتميزه خلال مسيرة الوظيفية مدير لإدارة التوعية الدينية بصحة الرياض، متمنين له التوفيق والنجاح بمناسبة تكليفه مديرًا لإدارة الدعم الديني والروحي بالوزارة.

وقدم الشهراني باسمه واسم زملائه الشكر والامتنان لما قدموه من إخلاص في العمل.

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