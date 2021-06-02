صحة الرياض تنشر رسالة توعوية للإقلاع عن التدخين

المواطن - الرياض

نشرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض رسالة توعوية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإقلاع عن التدخين:

وأوضحت “صحة الرياض” عبر “إنفوجرافيك” توعوي أنه يمكن الإقلاع عن التدخين عبر خطوات بسيطة تشمل: التحكم في ذروة التدخين، الانشغال بنشاط آخر، الاستفادة من المحاولات الفاشلة للإقلاع واعتبارها خطوات نحو الإقلاع عن هذه العادة السيئة، الخروج من المكان والعودة إليه، إضافة إلى تحديد موعد للإقلاع وإخبار المقربين به، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمؤسسات المتخصصة.

محفزات:

وأشارت إلى حزمة من المحفزات التي تدفع للتدخين مثل شرب القهوة، المشاعر القوية، التدخين في أماكن العمل، أعراض الانسحاب في فترة الإقلاع، فضلاً عن المناسبات العامة، والتواجد مع أصدقاء مدخنين، وفترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الأفلام.

وبينت “صحة الرياض” أنه يمكن التعامل الأمثل مع محفزات التدخين لتجنب الوقوع في براثن هذه العادة السيئة، وذلك من خلال استبدال الدخان بأشياء أخرى كالمسواك والمسبحة، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، واستشارة المختصين والأطباء لتجنب الأعراض الانسحابية، واستخدام المكسرات والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة والانتظار.

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة للإقلاع عن التدخين، وذلك من خلال حجز موعد لأقرب عيادة لمكافحة التدخين عبر الاتصال على رقم 937.

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