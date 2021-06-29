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صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 سنة
عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال صحتي

صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 سنة

2021/06/29
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 سنة
المواطن - واس

بدأت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس, تقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12 – 18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها في مدن ومحافظات المنطقة، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق “صحتي”.

صحتي: 

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة - المواطن صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة - المواطن


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