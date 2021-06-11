صحة القصيم : لا إصابات في حريق مستشفى الملك سعود بـ عنيزة

المواطن - القصيم

أصدرت صحة القصيم بيانًا حول حادثة حريق مستشفى الملك سعود في محافظة عنيزة، اليوم (الجمعة).

وأوضحت صحة القصيم أنه عند تمام الساعة 12:15 ظهر اليوم الجمعة تم الرصد والتفاعل مع حريق محدود في قسم الأشعة.

وقالت: باشرت فرقة الأمن والسلامة بالمنشأة، وفرقة من الدفاع المدني، وقامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالتفاعل بحسب الخطط المعتمدة للطوارئ، وتمت السيطرة على الحريق دون أي إصابات، ولا تأثر في تقديم الخدمات للمستفيدين، وعاد العمل إلى طبيعته.

وأشارت صحة القصيم أنه يجري استكمال التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة.

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