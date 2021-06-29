صحة تبوك تبدأ إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 12-18

المواطن - الرياض

بدأت صحة تبوك في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

اعتماد لقاح كورونا للفئات الأصغر

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت على منح لقاح فايزر للفئة العمرية من 12-18 سنة وذلك بعد استكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وكانت صحة الرياض بدأت في استقبال الراغبين في الحصول على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية، وذلك فور إطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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