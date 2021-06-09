صحة حفر الباطن ترصد 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 406 جولات رقابية خلال الأسبوعين الماضيين، شملت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة حفر الباطن، بالإضافة إلى المنشآت الصحية والصيدليات الخاصة.

28 مخالفة:

وتأتي الجولات بهدف التأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

جولات مستمرة:

وأكدت صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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