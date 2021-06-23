‎الرئيسية
آخر الاخبار
صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمجاردة

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمجاردة

2021/06/23
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمجاردة
المواطن - حسن عسيري - أبها

دشنت صحة عسير، اليوم، مركز لقاحات كورونا (كوفيد- 19) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة.

التجهيزات الطبية:

وهيأت صحة عسير المركز من حيث التجهيزات الطبية وبتعاون مع المحافظة والبلدية، كما أنه مصمم بطريقة مناسبة وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز محطة استقبال و3 مناطق تسجيل و4 عيادات تطعيم ومناطق انتظار، كما تم دعم المركز بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب.

التسجيل عبر صحتي:

وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي)؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم- بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- أعزها الله.

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمجاردة - المواطن صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمجاردة - المواطن صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمجاردة - المواطن

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن هطول أمطار