صعود الدولار يدفع النفط صوب أول خسارة أسبوعية في شهر

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، إذ صعد الدولار الأمريكي بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن الخام يمضي على مسار اختتام الأسبوع عند ما يقل قليلًا عن أعلى مستوياته في عدة سنوات.

برنت:

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 72.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، لتواصل انخفاضًا نسبته 1.8% سجلته أمس الخميس. ويتجه برنت صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 70.65 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.5% أمس الخميس. ويتجه خام غرب تكساس أيضًا صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

النفط:

وأمس الخميس، انخفضت أسعار النفط الخام، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: “أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي”.

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