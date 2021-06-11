صفقة الهلال الجديدة تهدد بقاء بافيتيمبي جوميز

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الصفقة الجديدة التي يسعى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم إبرامها لصالح الفريق الكروي الأول بـ الهلال، سوف تهدد بقاء اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

مدرب الهلال من سيحسم مصير بافيتيمبي جوميز:

وكان فهد بن نافل رئيس النادي، قال أمس الخميس في حوار إعلامي: إن مصير الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الفريق سيحدده المدرب جارديم.

جارديم يحدد أولى صفقاته للزعيم:

ويرغب الزعيم في ضم المهاجم البرتغالي نوربيرتو جوميز لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب صحيفة O Jogo البرتغالية.

ويرى جارديم أن ضم اللاعب نوربيرتو جوميز سيفيد أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويلعب اللاعب نوربيرتو جوميز مع الفريق الأول لنادي بورتيمونينسي منذ العام الماضي.

وإذا نجح الهلال في ضم صفقة نوربيرتو جوميز فهذا يعني تواجد المالي موسى ماريغا والمهاجم صالح الشهري وبافيتيمبي جوميز، أي تواجد 4 مهاجمين في الفريق الأول مما يعني أن الأفضلية في الرحيل ستتجه صوب الفرنسي جوميز الذي تعرض لانتقادات قوية بموسم 2020/ 2021؛ بسبب هبوط مستواه وإهداره للفرص.

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