صفقة ثانية يحددها الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حدد النادي الأهلي ثاني صفقاته التي يرغب في ضمها وذلك بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا يوم الجمعة الماضية.

وتُركز إدارة الراقي على تدعيم الخط الدفاعي للفريق الأول وذلك بعد النتائج الكارثية التي حققها في موسم 2020/2021 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدافع آخر يحل أزمات الأهلي

وترغب إدارة الراقي في تدعيم صفوف الفريق بضم مدافع آخر وذلك تحسبًا لـ رحيل اللاعب محمد آل فتيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعانى آل فتيل مع الفريق الكروي الأول بـ الراقي في موسم 2020/ 2021، حيث احتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأثير المشاكل الإدارية سلبيًّا على الفريق الأول، حيث تلقى هزائم تاريخية في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.

وسيرغب آل فتيل في الرحيل عن الراقي، سعيًا لخوض تجربة احترافية جديدة بمكان آخر، حيث قد ينضم لفريق آخر بـ الدوري السعودي بحثًا عن الابتعاد عن المشاكل الإدارية التي عانى منها الأهلي.

بدلاء حددهم الراقي

وكان الأهلي رغب في ضم المغربي مهدي بن عطية أو الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي ليون الفرنسي، في حال رحل آل فتيل عن النادي.

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