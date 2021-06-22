صندوق الاستثمارات يدرس بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية

المواطن - الرياض

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر وصفتها “بالقريبة من الأمر”، أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.

ويمتلك صندوق الاستثمارات أصولًا تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وقالت 3 مصادر للوكالة، رفضوا ذكر أسمائهم: إن الصندوق عين كلًّا من بنك غولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة، بحسب “العربية”.

صفقة الاتصالات:

وقال أحد المصادر: إن قيمة صفقة الاتصالات السعودية، قيد الدراسة، بينما لم يفصح عن قيمتها، بحسب الوكالة.

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام، وأغلق عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار اليوم الثلاثاء.

مضاعفة الأصول:

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1.07 تريليون دولار، بحلول عام 2025.

ويمتلك الصندوق حاليًّا حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية، وتظهر بيانات رفينيتيف وحسابات رويترز أنه تقدر بنحو 50 مليار دولار.

وتتمثل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في بناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليًّا في المشاريع التي من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة