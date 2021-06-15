صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية تمويل مشروع فندقي 5 نجوم

المواطن - واس

وقّع صندوق التنمية السياحي اليوم اتفاقية تمويل مع شركة أجدان للتطوير العقاري، بهدف تمويل فندق من فئة خمس نجوم ضمن مشروع واجهة أجدان البحرية في الخبر, حيث يعد هذا المشروع أولى المشروعات التي يدعمها الصندوق في المنطقة الشرقية.

192 وحدة:

ووقع كل من الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد العتيبي، على الاتفاقية التي تشكل مثالاً جيداً للتعاون المشترك، الذي يعمل الصندوق على تعزيزه بين القطاعين العام والخاص ضمن مهمّته لتمكين المستثمرين من دخول استثمارات نوعية تدفع بعجلة التنمية المستدامة في قطاع السياحة بالمملكة على مختلف المستويات.

ويتكون المشروع من فندقٍ مؤلفٍ من عشرين طابقاً بإطلالة مباشرة على الخليج العربي، ويعدّ مكملاً لمشروع واجهة أجدان البحرية، الذي يضمّ مجموعة متنوعة من المرافق مثل ممشى “أجدان ووك” إضافة إلى سلسلة المطاعم ومتاجر التجزئة العالمية، ومجمّع السينما الترفيهي، وبرجاً يضم 192 وحدة سكنية فاخرة.

وقد اختيرت علامة ’فيرمونت‘ العالمية المرموقة لإدارة الفندق، نظراً لباعها الطويل في تشغيل مشروعات مماثلة.

تمويل الصندوق:

وأوضح الفاخري أن تمويل هذا المشروع يأتي في صلب إستراتيجية الصندوق التي ترمي إلى تمكين استثمارات ذات قيمة مضافة في الوجهات المحددة ضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة؛ بهدف الارتقاء بتجربة السائح وتعزيز مصادر الدخل في القطاع، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل المشروعات، وإيجاد أفضل المشغلين العالميين.

بدروه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أجدان عبدالله الفوزان عن سعادته بهذه الاتفاقية, مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة عبر صندوق التنمية السياحي ومنظومة السياحة للقطاع الخاص هو نموذج يحتذى به لتمكين الاستثمارات وتسريع وتيرة التنمية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أجدان، أن الفندق الذي يعتبر وجهة مثالية لسياحة الاستجمام، يضم 160 غرفة فندقية فاخرة تتميّز برحابتها، بالإضافة إلى العديد من المرافق الراقية من نادٍ رياضي وقاعتي مؤتمرات متعددة الاستخدامات ومطاعم ومقاهي واستراحة على سطح الفندق بإطلالات بانورامية.

يذكر بأن صندوق التنمية السياحي تأسس في العام 2020 برأس مال يبلغ 15 مليار ريال سعودي ليكون المُمكّن الرئيس للمستثمر بهدف دفع عجلة تطوير مشروعات سياحية نوعية ترسخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

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