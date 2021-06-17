صورة فهد المولد تثير الجدل حول اقترابه من النصر

المواطن - محمد سمعه

أثارت صورة اللاعب فهد المولد، لاعب الاتحاد، التي التُقطت له خلال عطلته حاليًّا في مدينة دبي الإماراتية، الجدل حول احتمالية رحيله عن الاتحاد والانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المولد يظهر مع عسيري ويحيى الشهري:

وظهر مع المولد في الصورة كل من عبدالفتاح عسيري لاعب النصر وحمد المنصور لاعب النصر الذي أُعير لـ الاتحاد، ويحيى الشهري نجم النصر السابق.

وتحدث جمهور العالمي عن الصورة قائلين بأن لاعبي النصر يحاولون إقناع المولد بالانضمام لأصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الاتحاد قد يرحب برحيل فهد المولد:

يذكر أن بعض التقارير كانت تحدثت مؤخرًا عن وجود اهتمام كبير من النصر لضم المولد خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن إدارة الاتحاد قد تتجه للاستغناء عن المولد من أجل إنعاش خزينة النادي وإنهاء أزمة الديون، حيث توجد ديون قدرها 140 مليون ريال على الاتحاد.

وكان المولد تألق مع المنتخب السعودي في مباراتي اليمن وسنغافورة، حيث سجل هدفين في شباك اليمن وهدف في شباك المنتخب السنغافوري في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

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