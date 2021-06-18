صور ابنة علا غانم وحفيدة سوسن بدر تثير إعجاب الجمهور

المواطن - متابعة

خطف كل من الفنانتين المصريتين سوسن بدر وعلا غانم اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية بنشرهما صورًا عائلية تضم بعض أفراد عائلتهما لأول مرة عبر حسابتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحظى بإعجاب الجمهور.

علا غانم في أحدث ظهور:

لفتت الفنانة سوسن بدر أنظار الجمهور إليها من خلال صورة جديدة، شاركتها عبر أحد حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها برفقة حفيدتها الشابة ملك.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة :” اللي بتعلمني كل حاجة على إنستغرام، حفيدتي ملك”، وهو ما أطلق تفاعل النشطاء وأثار شهيتهم للتعليق على المنشور، حيث انهالوا عليه متغزلين بالشابة، فيما اتجه البعض للمقارنة بينها وبين بدر وللحديث عن الشبه الكبير الذي يجمعهما.

الجمهور يتغزل بحفيدة سوسن بدر:

وجاء تعليقات المتابعين كالآتي: “نسخة منك ما شاء الله”، و” قمرات ربنا يخليكم لبعض”، و” ما شاء الله عليها قمر شبهك يا سوسو”، و” إنتوا شبه بعض أوي زي القمر ما شاء الله”، و” ربنا يحفظها لك وتشوفيها عروسة”.

وكان أبرز النجوم المتفاعلين على المنشور الفنانة السورية جمانة مراد، النجمة المصرية عبير صبري والفنانة التونسية هند صبري، والفنانة بدرية طلبة والفنانة رانيا يوسف والفنانة منى زكي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل ” بين السما والأرض” الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج محمد العدل.

علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها:

فيما شاركت الفنانة علا غانم متابعيها صورًا خاصة من حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، على عبد الرحمن علاء رجب، حيث سجلت الصور لقطات من التجهيزات الأولى للعروسة، قبل الحفل.

وكانت الفنانة علا غانم، عادت إلى القاهرة، بعد 4 أعوام من تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاحتفال بزواج ابنتها كاميليا.

وظهرت الفنانة علا غانم، يوم الاثنين الماضي، لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، في مقطع فيديو وهي تصفف شعرها، قائلة: “بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعري”.

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