ضبط شاب تنكر بالعباءة والنقاب للقاء حبيبته داخل فندق بالكويت

المواطن - متابعة

قبضت الجهات الأمنية في الكويت على شاب بعد أن تنكر بعباءة ونقاب؛ وذلك لإخفاء هويته، والدخول إلى أحد الفنادق لملاقاة حبيبته.

وفي التفاصيل: تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من إدارة أمن أحد الفنادق الشهيرة في الكويت عن اشتباههم بشخص دخل الفندق بزي نسائي، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

مداهمة الموقع:

وبعد مداهمة المكان المعني في البلاغ، وجدوا الشخص المشبوه مع امرأة متزوجة، وكانت قد حجزت الغرفة باسمها واسم أولادها بغرض التمويه.

واتضح أن الرجل والمرأة كويتيان، وتمت إحالتهما إلى التحقيقات، حيث اعترف الشخص بالتخفي بزي نسائي، فيما برر أنها كانت الوسيلة الوحيدة للقاء حبيبته، وتم احتجازهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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