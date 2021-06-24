ضبط شخص جهز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بحمل مجسم لسلاح

المواطن - واس

تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخص قام بتجهيز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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