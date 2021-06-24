‎الرئيسية
جديد الأخبار
ضبط شخص جهز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بحمل مجسم لسلاح
مواطن في العقد الثاني من العمر

ضبط شخص جهز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بحمل مجسم لسلاح

2021/06/24
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ضبط شخص جهز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بحمل مجسم لسلاح
المواطن - واس

تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخص قام بتجهيز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.
وجرى إيقافه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ضبط وافدين امتهنا كسر صناديق الصراف وسرقة نصف مليون ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، أنها