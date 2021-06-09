ضبط قائد مركبة طمس اللوحات وقاد بسرعة عالية في الشرقية

المواطن - الشرقية

أعلن مرور المنطقة الشرقية ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بطمس لوحات المركبة والقيادة بسرعة عالية.

إحالة للهيئة المرورية:

وأكد المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

السلامة المرورية

وفي وقت سابق شدد المرور السعودي على أهمية مراعاة السلامة المرورية بمفهومها الواسع والتي تهدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية ومراعاة اللوحات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفهم دلالة العلامات الأفقية والأرضية كالدهان والرسوم والرصفية (سيراميك) ومراعاة الإشارات الضوئية وأجهزة التحكم المرورية في مناطق العمل كاللوحات الرأسية والأقمعة وبراميل التوجيه والأسهم المضاءة وحاملي الراية والعلامات الأنبوبية والمتاريس.

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