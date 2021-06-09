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ضبط قائد مركبة كاد يدهس رجلًا وزوجته الحامل على الطريق
قاد عكس السير دون اهتمام بسلامة الآخرين

ضبط قائد مركبة كاد يدهس رجلًا وزوجته الحامل على الطريق

2021/06/09
الساعة 11:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط قائد مركبة كاد يدهس رجلًا وزوجته الحامل على الطريق
المواطن - الرياض

أعلنت إدارة المرور ضبط قائد مركبة يقود عكس السير دون اهتمام بسلامة من في الطريق.

بلاغ:

يأتي ذلك تفاعلاً من المرور مع بلاغ تقدم به أحد المواطنين على موقع تويتر، وجاء فيه “مرفق فيديو لشخص داخل عكس السير مما كان تسبب بضرر لي ولزوجتي الحامل.. للمعلومية تم التواصل مع قصم المرور ٩٩٣ وتم إعطاء جميع البيانات اللازمة.. وعليه طلب مني الموظف الأمني التواصل معكم لإرسال الفيديوهات الموثقة”.

ورد المرور بالقول: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

 


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