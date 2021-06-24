ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية معرضًا حياة الآخرين للخطر في جدة

المواطن - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الأربعاء، ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في جدة.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/3mKW1ETICH pic.twitter.com/HcSpevrQYK — المرور السعودي (@eMoroor) June 23, 2021

ضبط قائد المركبة:

وقال المرور، ردًّا على مقطع فيديو أرسله مغرد، وثق من خلاله المخالفة المرورية: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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