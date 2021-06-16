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ضبط مخالفين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين في عسير
جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

ضبط مخالفين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين في عسير

2021/06/16
الساعة 12:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مخالفين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين في عسير
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة عسير ضبط وافدين من مخالفي نظام أمن الحدود بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدر ومبلغ مالي (9480) ريالًا.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضبط وافدين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدر، ومبلغ مالي (9480) ريالًا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

 


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