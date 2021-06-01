‎الرئيسية
جديد الأخبار
ضبط مقيمين يديران منزلًا لتصنيع الممنوعات وترويجها في الرياض
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

ضبط مقيمين يديران منزلًا لتصنيع الممنوعات وترويجها في الرياض

2021/06/01
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ضبط مقيمين يديران منزلًا لتصنيع الممنوعات وترويجها في الرياض العاصمة الرياض
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط مقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من ضبط مقيمين من الجنسية السيرلانكية في العقدين الرابع والخامس من العمر يديران منزلا في أحد أحياء مدينة الرياض اتخذاه وكراً لتصنيع الممنوعات وترويجها، وضبط في المنزل (6) عاملات متغيبات عن العمل من الجنسية السيرلانكية، جرى إحالتهن لجهة الاختصاص، وإيقاف المتهمَينْ واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :