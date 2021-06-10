ضبط مواطن ارتكب جرائم سلب منتحلًا صفة رجال الأمن في الرياض

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن قام بارتكاب عددٍ من جرائم السّلب تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بسرقة مركبتين واستخدامها في ارتكاب عددٍ من جرائم السّلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة الوافدة في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تقدر قيمتها بمبلغ (17,000) ريال.

وتم استرداد المركبتين وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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