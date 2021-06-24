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ضبط 32 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان
اتُخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات

ضبط 32 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان

2021/06/24
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 32 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان
المواطن - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (32) شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأوضح حكمي أن ذلك يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

العقوبات المقررة

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقَبُ بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

ضبط 32 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بجازان - المواطن


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