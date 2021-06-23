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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة نقلوا الرمال وجرفوا التربة
تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة نقلوا الرمال وجرفوا التربة

2021/06/23
الساعة 12:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة نقلوا الرمال وجرفوا التربة
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

مخالفات: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

أرقام البلاغات: 

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


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