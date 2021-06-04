ضبط 8 مقيمين انتحلوا صفة الأمن وسرقوا 415 ألف ريال رواتب عمالة

المواطن - الرياض

‏أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض من القبض على ثمانية مقيمين خمسة من الجنسية الباكستانية وثلاثة من الجنسية الأفغانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر ثبت تورطهم بحادثة سلب تمثلت في انتحالهم صفة رجال الأمن وترصدهم لمقيم من الجنسية الباكستانية أثناء خروجه من مقر ‏سكنه وسط مدينة الرياض والذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات وبحوزته حقيبة تحتوي مبالغ مالية تقدر بـ 415,000 ريال وهي عبارة عن الرواتب للعمالة بأحد المشاريع.

مباشرة إجراءات الاستدلال

وأوضحت شرطة الرياض أن الجناة قاموا باستيقافه بقيادتهم مركبتين واقتياده لأرض خارج النطاق العمراني والاستيلاء على الأموال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم وتقسيم الأموال فيما بينهم وتحويلها إلى بلدانهم.

وضبطت بحوزتهم الحقيبة المسلوبة والمركبتان المستخدمتان في الحادث وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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