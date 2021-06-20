ضربة موجعة لـ منتخب فرنسا

المواطن - محمد سمعه

كشف الفرنسي ديديه ديشان المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لـ كرة القدم، عن حجم إصابة اللاعب عثمان ديمبيلي وذلك بعد أن تعرض لها في مباراة المجر أمس السبت في ” يورو 2020″.

نوعية إصابة نجم منتخب فرنسا

وتحدث ديشان لـ شبكة Telefoot الفرنسية قائلًا بأن ديمبيلي يعاني من إصابة في الركبة، حيث أصبحت مثل الكدمة.

وأشار مدرب المنتخب الفرنسي إلى أنه سيتم التأكد من حجم إصابة ديمبيلي مساء اليوم الأحد بعد خضوعه لكشف طبي.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال

ومن المنتظر مواجهة المنتخب الفرنسي لـ نظيره البرتغال مساء الأربعاء المقبل، على ملعب بوشكاش أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة أمم أوروبا، يورو 2020.

يذكر أن المنتخب الفرنسي لا يزال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب البرتغال ثانيًا برصيد 3 نقاط، ثم منتخب ألمانيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ومنتخب المجر متذيلًا ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطة.

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