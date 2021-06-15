ضوابط ومحاذير استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والطبية

المواطن- محمد داوود- جدة

نفى استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إبراهيم باحسن، صحة أن ارتداء العدسات اللاصقة يضر العينين، مبينًا أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا إذا كان استخدام العدسات بالشكل الصحي، فهناك ضوابط لاستخدام العدسات سواء كانت التجميلية الملونة أو الطبية العلاجية لتصحيح النظر.

عدسات للمرة الواحدة:

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إن أهم الاشتراطات الصحية لارتداء العدسات هي أن تكون العين سليمة وخالية من أمراض العيون، إذ يقوم الطبيب بتشخيص العين وتحديد مدى ملائمة العين لارتداء العدسات، مبينًا أن هناك نوعين للعدسات: الأولى تستخدم لمرة واحدة وهي غير مصمصة للاستخدام المتكرر، ولا تحتاج إلى تعقيم بعد الاستخدام لأنه يتم التخلص منها وهي الأفضل للعين، والنوع الثاني العدسات التي يمكن استخدامها عدة مرات، وهي التي صممت بشكل يسمح باستخدامها طوال النهار ولمدة شهر تقريبًا، ولكن أهم نصيحة هنا هي تجنب النوم أثناء استخدامها.

تعقيم العدسات اللاصقة:

وتابع، العدسات اللاصقة التي تستخدم لمدة شهر فإنه يجب أن تخضع للتعقيم يوميًا بالمحلول المخصص، مع استبدال المحلول يوميًا وعدم استخدامه لعدة أيام، كما ينصح بعدم استخدام الماء في حفظ العدسات، فالمحاليل المخصصة تعمل على الحفظ والتعقيم وإزالة الشوائب، كما يجب بين حين وآخر استبدال وعاء حفظ العدسات شهريًا، ومن المهم أيضًا تعقيم الوعاء أسبوعيًا باستخدام فرشاة أسنان نظيفة ومحلول التعقيم لتفادي تكاثر الجراثيم بداخلها، وقبل ارتداء العدسات يجب غسل اليد وتجفيفه مع الحرص على تقليم الأظافر بصفة دائمة لمنع حدوث الخدوش وتمزق العدسات.

نصائح وقائية وصحية:

وينصح الدكتور باحسن في ختام حديثه، بخلع العدسات خلال التواجد في المنزل وارتداء النظارة إذ إن ذلك يريح العين، الحذر من تبليل العين باللعاب، فتنظيف العدسات لا يكون إلا بمعقم العدسات الطبي، عدم الاستحمام أو السباحة بالعدسات، عدم استعارة العدسات اللاصقة للآخرين، فذلك قد يسبب انتشار العدوى الجرثومية في العين من شخص إلى آخر، مع الحرص على فحص العين بشكل دوري عند الطبيب.

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