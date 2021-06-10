طارق التائب: أتمنى إقامة لقاء اعتزالي بين الهلال والأهلي المصري قريبًا

المواطن - محمد سمعه

أكد طارق التائب، نجم الكرة الليبية السابق، على أنه يتمنى خلال الفترة القريبة، إقامة مباراة بين ناديي الهلال والأهلي المصري كمباراة لاعتزاله كرة القدم.

طارق التائب يكشف تفاصيل المفاوضات مع الأهلي المصري:

وتحدث التائب مع الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير على قناة On Time Sports المصرية قائلًا: “أوجه الشكر بداية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، كونه كان صاحب الفكرة ، والمفاوضات مع الأهلي المصري حول مباراة اعتزالي بدأت في يناير 2020 قبل أزمة فيروس كورونا”.

وأضاف التائب: “حتى الآن لا يوجد جديد بخصوص المباراة، ولكنني أتمنى إقامتها قريبًا، لكي ارتدي قميص نادي الهلال خلال لقاء اعتزالي”.

مسيرة مميزة لـ التائب مع الهلال:

ويُعد التائب واحدًا من أبرز نجوم نادي الهلال خلال الفترة من 2006 إلى 2009 حيث حقق مع أزرق العاصمة 3 ألقاب، كما سبق له اللعب مع نادي الشباب وأندية الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي في تونس إضافة لنادي غازي عنتاب سبور التركي.

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