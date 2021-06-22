طباخ يسقط في قدر الحساء ويتوفى بطريقة مأساوية

المواطن- متابعة

لقي طباخ في أحد المطابخ التابعة لقاعة هيزل للأفراح والمناسبات، في العراق، حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة، حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارق الحياة، الاثنين، من جراء الحروق البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70%.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن الطباخ كان يبلغ 25 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر، وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة، فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في إعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

الإهمال المتهم الرئيسي

وفجرت الحادثة الغريبة حزنًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

ورأى معلقون أن الإهمال والاستعجال وضغط العمل، وسوء التنظيم داخل الكثير من هذه المطاعم، يتسبب بحالات مؤسفة كهذه خاصة وأن هذا القدر الضخم كان على الأرض على ما يبدو من الرواية.

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