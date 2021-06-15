طبيب يحذر مصابي جلطات القلب من العمل ليلًا

المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مصابي جلطات القلب بتجنب العمل ليلًا حالة إتاحة الفرصة لذلك.

من الأفضل ان يبتعد المرضى المصابين بجلطات القلب عن العمل في الشفتات الليلية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) June 15, 2021

جلطات القلب والعمل الليلي:

وقال الدكتور خالد النمر في تغريدة دونها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مخاطبًا مصابي جلطات القلب، قائلًا: “من الأفضل أن يبتعد المرضى المصابون بجلطات القلب عن العمل في الشيفتات الليلية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا”.

التنهدات وعلاقتها بالقلب:

وفي تغريدة سابقة أوضح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن النفس العميق أو ما يُسمى “التنهدات” عند التوتر ليس من أعراض القلب، وإنما هي رد فعل من الجسم بسبب التوتر النفسي.

واستكمالًا لنصائح ومعلومات “النمر” الطبية لمرضي ومصابي الجلطات ، أوضح: “التحكم بالضغط يقلل جلطات الدماغ بنسبة 40%”.

وتابع: “الرقمان الانقباضي والانبساطي، كلاهما مهم في قياس ضغط الدم، وله علاقة قوية ووثيقة بالجلطات والدماغ ولكن الانقباضي علاقته بالجلطات أقوى وأكثر حِدّة”.

أسباب حدوث جلطة القلب:

تحدث الجلطة القلبية عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، نتيجة انسداد جزئي أو انسداد كامل للأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع وصول كمية كافية من الأكسجين أو الدم إلى عضلة القلب، وتحدث الجلطة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

أعراض الجلطة القلبية:

1- ضيق في التنفس.

2- ألم حاد في الصدر بالتحديد في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه.

3- ألم في الذراع.

4- عسر الهضم.

5- التعرق.

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