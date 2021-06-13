طبيب يكشف مخاطر العمل تحت أشعة الشمس الحارة

المواطن- محمد داوود- جدة

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م، حرصًا على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

طرق الحماية من أشعة الشمس:



ومن جهته أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد لـ” المواطن “، أن هناك أضرارًا عديدة تنتج عند التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، منها حدوث بعض الأعراض مثل صداع الرأس، غثيان، دوخة، ضعف، عطش، التعرق الشديد، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وانخفاض كمية البول، كما تزداد فرصة الإصابة بضربة الشمس والإنهاك الحراري بسبب نقص الماء والملح في الجسم، نتيجة للإجهاد الشديد، ويصاحب ذلك إحساس بالإرهاق والعطش وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، وتشنج في العضلات، ويتم علاج الحالة بإعطاء المصاب محاليل الأملاح التعويضية، ونقله إلى مكان مظلل، وتبريد جسده برشه بالماء أو كمادات مرطبة ومعالجته في العيادة الطبية.

مخاطر التعرف لأشعة الشمس لفترات طويلة:



وأشار إلى أنه تزداد أيضًا تزداد فرصة الإصابة بالطفح الجلدي الذي يحدث عندما تحبس قنوات العرق عرقًا تحت الجلد، نتيجة التعرض لأشعة الشمس والطقس الحار لفترة طويلة، وينتج عنها بثور حمراء، وقد يتطور الطفح الجلدي في ثنيات الجلد أو تجاعيد الكوع أو الفخذ أو الرقبة والصدر العلوي.

استخدام السوائل في مواجهة أشعة الشمس:

ونصح الدكتور باواكد، بتجنب أشعة الشمس المباشرة والطقس الحار، والتواجد دائمًا في الأماكن الباردة والمضللة، مع الحرص على تناول السوائل لتعويض ما يفقده الجسم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، فالجسم قد يتعرض للجفاف بشكل أكبر خلال فصل الصيف، وبالتالي يعتبر تناول السوائل من الأشياء الضرورية، كما أنه خلال فصل الصيف تتعرض البشرة إلى الكثير من المشكلات ومنها الجفاف وظهور الحبوب والبثور واختلاف لون البشرة، وتناول الماء يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الحبوب والتقليل من ظهور علامات الشيخوخة والتخلص من تشققات الجلد.

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