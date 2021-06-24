طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

المواطن - الرياض

أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا، حيث تتيح الخدمة توفير معلومات هامة عن المركبة المحجوزة متمثلة في حالة حجز المركبة، اسم ومكان الحجز، تاريخ الحجز.

الاستعلام عن المركبات المحجوزة :

وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، أنه يمكن الوصول إلى الخدمة بالدخول إلى خدمات المركبات ثم استعلامات ومنها استعلام مركبة محجوزة.

وسابقًا نشرت منصة أبشر مقطع فيديو توضيحيًا شرح خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا من خلال المنصة.

خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا:

وأوضحت المنصة عبر الفيديو المنشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات المبايعة والتي جاءت كالآتي:

1- افتح منصة أبشر.

2- اختر خدمة مبايعة مركبات.

3- اختيار المركبة المراد بيعها.

4- إدخال بياناتك.

5- رفع الطلب.

خطوات التسجيل في منصة أبشر:

وبينّت أبشر، أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه للاستفادة من خدماتها يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

استعلم عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر حسابك في منصة أبشر و #وفر_وقتكhttps://t.co/Qs5n5PnehE pic.twitter.com/N7z7LBqSlU — أبشر (@Absher) June 24, 2021

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