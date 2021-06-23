طريقة تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة تحديث رقم الجوال في خطوات سهلة وسريعة بالنسبة إلى المواطن والمقيم والخليجي والزائر.

خدمات جديدة:

وكان تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد أعلن إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة أسعفني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.

طريقة التحديث:

ونشر التطبيق عبر تويتر إنفجرافيك يبين طريقة تحديث رقم الجوال، وجاءت كما يلي:

شارك الخبر







مقالات ذات صلة