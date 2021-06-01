طريقة تعديل رقم الجوال في توكلنا

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة تعديل بيانات رقم الجوال الخاص بالمستفيدين.

تعديل رقم الجوال:

وقال توكلنا ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين على موقع تويتر: إن من لديه حساب في أبشر بعد إتمامه التسجيل بنجاح في توكلنا يمكنه تعديل رقم الجوال بتعديله في أبشر ثم إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا وسيتم تعديله.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

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