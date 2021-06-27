المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن عمره 50 عامًا فأكثر بالتاريخ الهجري، وأتم 42 يومًا من وقت الحصول على الجرعة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، البدء في تطعيم الفئة العمرية من (12- 18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا “فايزر”، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وأوضحت الصحة عبر تويتر أن هذا يأتي بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

جرعات اللقاحات في المملكة:

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،208،065 جرعة، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

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