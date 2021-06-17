طلال آل الشيخ: سنعيد الشباب للمكانة التي يستحقها

المواطن - محمد سمعه

أكد طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لـ كرة القدم بنادي الشباب، أنه سيعمل مع إدارة النادي على إعادة الليث للمكانة التي يستحقها، وذلك بعد تعيينه رسميًا في منصب المدير التنفيذي.

أول رد من طلال آل الشيخ

وغرد آل الشيخ قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “كل الشكر والتقدير لـ أخي خالد البلطان ومجلس إدارته على ثقتهم سائلًا الله أن يطرح فينا البركة والمنفعة وأن نساهم مع أبو الوليد في المشروع الضخم الذي بدأ فيه من أجل عودة الليث للمكانة التي يستحقها”.

خبرات سابقة بالمجال الرياضي لـ آل الشيخ

يذكر أن آل الشيخ، كان أعلن في الثامن من يونيو الجاري، استقالته رسميًّا من منصب مدير البطولة العربية للأندية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الليث عبر “تويتر” أن آل الشيخ انضم إلى المنظومة الإدارية بنادي الشباب كمدير تنفيذي لـ كرة القدم وذلك بسبب خبراته الطويلة بمجال العمل الرياضي، حيث سبق له تقلد مناصب رياضية بنادي الشباب وفي الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم.

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