طلال آل الشيخ يستقيل من منصبه رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، قبل قليل، عن استقالته رسميًّا من منصبه، موجهًا الشكر لكل من سانده خلال الفترة الماضية.

استقالة طلال آل الشيخ:

وقال طلال آل الشيخ: “كل الشكر والتقدير والامتنان، للأمير عبدالعزيز بن تركي، على الدعم والاهتمام والتوجيه الذي حظيت بهم خلال تشرفي بالعمل تحت قيادته في الاتحاد العربي لكرة القدم، وعلى تفهم سموه لظروفي الخاصة”.

وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وكلي ثقة بأن نجاحات وتوهج الاتحاد العربي لكرة القدم ونشاطاته، ستستمر وتزدهر في ظل حكمته ورئاسته”.

آل الشيخ يشكر هؤلاء:

وأضاف: “كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من سعدت بالعمل معهم من شخصيات عربية رياضيه في مقدمتهم الحج محمد روراوة والمهندس هاني أبو ريدة، وكافة رؤساء وأعضاء الاتحادات العربية وأنديتها”.

وواصل طلال آل الشيخ تغريداته قائلًا: “كما سعدت بالعمل مع أمانة الاتحاد تحت قيادة الأخ العزيز الوقور د. رجاء الله السلمي، الذي كان داعمًا وسندًا للجميع، كما أشكر أخي الغالي مبارك الضفيان (القوي الأمين)”.

واستكمل حديثه قائلًا: “كما أتقدم بالامتنان للأعزاء الأوفياء، إبراهيم الماجد، إبراهيم الضفيان، سعد الشويعر، فهد التميمي، تركي السبيت، د. أبو الخير، وأبو رنيم، وكافة الإخوة في أمانة الاتحاد دون استثناء”.

وأردف: “كما أدين بالشكر والعرفان والوفاء للمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي كان سببًا، بعد الله عز وجل، في تواجدي بالاتحاد العربي في فترة صعبة، خلقت بداية قوية وجديدة للاتحاد، وكأس دوري الأبطال العرب، وكان خير المعين والموجه والقائد الملهم”.

واختتم طلال آل الشيخ سلسلة تغريداته عبر “تويتر”، قائلًا: “شكرًا لأخي الغالي محمود غنيم الذي سعدت بالعمل معه”.

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