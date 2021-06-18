طلب لـ الاتحاد بتوضيح مصير مفاوضات سعود عبدالحميد

المواطن - محمد سمعه

طلب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه من إدارة نادي الاتحاد، توضيح مصير المفاوضات مع سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد تردده مؤخرًا حول تجديد عقده مع الفريق.

شائعات تظهر بسبب تردد سعود عبدالحميد في التجديد:

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” : “هل صحيح ما يُشاع حول أن المدير التنفيذي رفض التفاوض مع وكيل اللاعب سعود عبدالحميد؟، أشك في صحة المعلومة”.

وتابع جستنيه: “هذا ما عقد المفاوضات وإن كانت المعلومة صحيحة، أتمنى من رئيس النادي ونائبه المشرف على إدارة الكرة والرئيس التنفيذي أن يكون موقف لـ حل هذه المشكلة، ترى الوكيل مهما كان الاختلاف فهو اتحادي صميم”.

طلب اللاعب يثير دهشة البكيري:

يذكر أن الإعلامي الرياضي محمد البكيري كان انتقد طلب سعود عبدالحميد الحصول على 6.5 ملايين ريال سنويًا كراتب وذلك من أجل تجديد عقده مع الاتحاد.

وغرد البكيري قائلًا: “الله يرزقه، الاتحاد لن يُلدغ من جحر المزايدات والمبالغات مرتين، في تقدير قيمة تجديد عقد للاعب عمره 21 سنة وخبرته 3 مواسم فقط، ويريد الحصول على راتب يوازي ما يحصل عليه نجم مثل ياسر الشهراني، هذا جنون هدر واستنزاف، لو تمت موافقة إدارة الاتحاد على طلبه، يجب أن تُحاسب”.

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