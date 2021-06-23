أسعار النفط ترتفع فوق 75 دولاراً

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط فوق 75 دولارًا للبرميل بعد أن أشار تقرير صناعي إلى انخفاض آخر في مخزونات الخام الأميركية، مما زاد من توقعات الصعود.

خام تكساس:

وزادت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك 0.8% عند 73 دولاراً، بعد أن تراجعت يوم الثلاثاء، فيما كسب برنت 0.8% مرتفعاً فوق 75 دولاراً.

أفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات. وإذا تم تأكيد ذلك من خلال الأرقام الحكومية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فسيكون هذا هو السحب الأسبوعي الخامس على التوالي، وهو أطول سلسلة من الانخفاضات منذ يناير.

انتعاش قوي:

وشهد المستهلكون الرئيسيون، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، انتعاشًا قويًا من جائحة Covid-19، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود والمساعدة في استنزاف المخزونات المتضخمة التي تراكمت خلال الوباء.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك+” الأسبوع المقبل لمناقشة سياستها الإنتاجية وتدرس بعض الدول، وعلى الأخص روسيا، زيادة محتملة في الإنتاج. ومن المتوقع تأجيل عودة محتملة لتدفقات النفط الخام من إيران، مع إشارة طهران إلى أن المحادثات النووية قد تمتد إلى ما بعد أغسطس.

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