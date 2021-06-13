إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل في الحج

المواطن - الرياض

دشن نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى لراغبي التسجيل في الحج.

وأوضحت وزارة الحج أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، مشيرةً إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا.

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