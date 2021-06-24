الحياة الفطرية بعد نفوق وعلين أُطلقا في بلجرشي: الإجهاد السبب

المواطن - الرياض

رد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقاطع فيديو مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها.

وأكد المركز في بيان له عبر تويتر، أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له، والإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليًا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

أهداف الإطلاق:

ولفت مركز تنمية الحياة الفطرية أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية ورفع جاذبية المتنزهات، إضافة إلى الدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

وأفاد المركز بأنه قد سبق له الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي حتى أن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين، وإن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقا لاستمرار البرنامج.

إعادة تقييم:

وأكد المركز أنه يعمل حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج والتي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول الى بيئة مزدهرة ومستدامة.

كما يعمل المركز حاليًا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه إلى نقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وقدم المركز الشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق وفي التعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.

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