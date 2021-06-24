الحياة الفطرية بعد نفوق وعلين أُطلقا في بلجرشي: الإجهاد السبب

رد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقاطع فيديو مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها.
وأكد المركز في بيان له عبر تويتر، أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له، والإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليًا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.
أهداف الإطلاق:
ولفت مركز تنمية الحياة الفطرية أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية ورفع جاذبية المتنزهات، إضافة إلى الدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية.
وأفاد المركز بأنه قد سبق له الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي حتى أن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين، وإن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقا لاستمرار البرنامج.
إعادة تقييم:
وأكد المركز أنه يعمل حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج والتي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول الى بيئة مزدهرة ومستدامة.
كما يعمل المركز حاليًا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه إلى نقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.
وقدم المركز الشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق وفي التعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.
شارك الخبر
4 مشاراكات
محب البيئه
يعني الوعول بعد ماتعودت على النعمه والرفاه في الأسر تبفوها ترجع لحياة الشقا
طبعا لازم تموت وكويس إنها صمدت 4 أيام لأنه كان لازم تفطس من أول ساعه
محمد.سعيد الحمري الحمراني
١_ يجب دراسة اسباب نفوق الوعول فلعل هناك اشجار سامه بالمنطقة قد تكون سببا في وفاتها
٢_ تجهيز و تهيئة مكان في منتزه الشكران محاط بسياج مرتفع لهذه الوعول بحيث يحافظ على سلامتها وعلى تكاثرها وسيتمكن الزوار من مشاهدتها والتعود عليها ودافعا لمشاهدتها عن قرب.
٣_ زراعة الاشجار التى تلائمها كغذا وتوفير الماء اللازم لها
٤_ دراسة تاثير بيئة المنطقة ( الصيف / والشتاء ) ومدى تأثيرها على حياتها وسلامتها.
٥_ تكليف جهة طبية تتولى فحصها والتاكد من سلامتها وعدم تعرضها للامراض
محمد الغامدي
سؤال بما ان المركز لديه العديد من التجارب السابقه والتي يتضح جليا انه لم يستفد من سلبيات تلك التجارب والدليل ماحدث بعد اطلاق تلك الوعول لذلك اولا يجب ان يحاسب من اطلقها بدون تخطيط واقلها ان يقوم بدفع قيمة مانفق منها مع اجباره على وضع سياج للمحميه حتى يصحو مستقبلا ويضع خطط فعلا علميه ومدروسه ليس الغرض منها عمل الشو الاعلامي فقط والله من وراء القصد
حمود شافي القحطاني
السلام عليكم ورحمة الله
أفضل اوقات إطلاق الحيوانات البرية هوه في شهر تسعة و عشرة ميلادي تكون الأجواء لطيفة و حتى تتمكن من التأقلم مع البيئة و إكتشاف أماكن الراعي و المياه .
وجهة نظري الخاصة