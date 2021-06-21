الصحة تفتح باب القبول لبرنامج مساعد طبيب أسنان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”، المنتهي بالتوظيف للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

شروط القبول على وظائف برنامج مساعد طبيب أسنان:

وبيّنت الوزارة أن شروط الالتحاق بالبرنامج هي:

– سعودي/ـة الجنسية.

– ليس على رأس العمل.

– شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية).

– شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة.

المستندات المطلوبة للقبول:

– شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

طريقة التقديم على وظائف برنامج مساعد طبيب أسنان:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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