الموارد البشرية تعلق على تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم، بيانًا توضيحيًا بشأن تجمع عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة.

تجمع ملاك مكاتب الاستقدام

وقال سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إشارة لما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، توضح الوزارة الآتي:

التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي ومطالبين بتحميل صاحب العمل المُستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

حيثيات القرار والرأي القانوني

وقد أوضحت لهم الوزارة في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة؛ إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.

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