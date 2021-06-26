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تسجيل 1301 حالة كورونا جديدة في السعودية ووفاة 17
الصحة أعلنت عن تعافي 1376 حالة

تسجيل 1301 حالة كورونا جديدة في السعودية ووفاة 17

2021/06/26
الساعة 3:37 مساءً
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تسجيل 1301 حالة كورونا جديدة في السعودية ووفاة 17 فحص كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1301) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1376) حالة، كما تم تسجيل (17) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين إلى (463,004) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.


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