ضبط مخالف وثق في فيديو صعوبة القبض عليه بأحد جبال الطائف

المواطن - واس

ألفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

ضبط المخالف

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت – بفضل الله – شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

شارك الخبر







مقالات ذات صلة