‎الرئيسية
جديد الأخبار
وزير الصحة للمترددين في أخذ لقاح كورونا: لا تسمعوا للمشككين
أكد أنه يحمي من مضاعفات الفيروس الشديدة

وزير الصحة للمترددين في أخذ لقاح كورونا: لا تسمعوا للمشككين

2021/06/09
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الصحة للمترددين في أخذ لقاح كورونا: لا تسمعوا للمشككين
المواطن - الرياض

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة إلى المترددين في أخذ لقاح كورونا.

مشككون: 

وقال الربيعة في تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الأربعاء، موجهًا قوله للمترددين: “لا تسمعوا للمشككين.. بادروا بأخذ اللقاحات لحمايتكم من مضاعفات كورونا الشديدة”.

وأضاف وزير الصحة: نحرص على اختيار أفضل اللقاحات فعالية، وسنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة.

لقاح كورونا في السعودية: 

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأتاحت الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :