وزير الصحة للمترددين في أخذ لقاح كورونا: لا تسمعوا للمشككين

المواطن - الرياض

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة إلى المترددين في أخذ لقاح كورونا.

وزير الصحة السعودي موجهاً حديثه للمترددين في أخذ اللقاح : لاتسمعوا للمشككين.. بادروا بأخذ اللقاحات لحمايتكم من مضاعفات #كورونا الشديدة عبر:@saudalkhalaf pic.twitter.com/edOxpirrRz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 9, 2021

مشككون:

وقال الربيعة في تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الأربعاء، موجهًا قوله للمترددين: “لا تسمعوا للمشككين.. بادروا بأخذ اللقاحات لحمايتكم من مضاعفات كورونا الشديدة”.

وأضاف وزير الصحة: نحرص على اختيار أفضل اللقاحات فعالية، وسنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة.

لقاح كورونا في السعودية:

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأتاحت الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

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