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عارف عن بطولات الاتحاد: الشمس لا تحجب بغربال
موضحًا سبب عدم الدفاع عن الألقاب

عارف عن بطولات الاتحاد: الشمس لا تحجب بغربال

2021/06/28
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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عارف عن بطولات الاتحاد: الشمس لا تحجب بغربال الناقد الرياضي جمال عارف
المواطن - مروة نبيل

أبدى الناقد الرياضي جمال عارف رأيه في أزمة توثيق البطولات التي أُثيرت خلال الفترة الماضية، موضحًا سبب عدم الدفاع عن الألقاب التي حققها نادي الاتحاد.

سبب عدم الدفاع عن بطولات الاتحاد

وقال جمال عارف: “سألني أحد الزملاء لماذا لا تدافعون عن بطولات الاتحاد التي يسعون إلى تغييبها؟؟.. أجبته بكل هدوء من يثق في بطولاته لا يدخل في صراخ وكأنه في حراج”.

وتابع حديثه عن ألقاب الاتحاد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البطولات الرسمية لا يمكن أن تمر على من منحوا مسؤولية التوثيق ولا على المتلقي!!.. الشمس لا تحجب بغربال”.

وأطلق جمال عارف استفتاء بعد ذلك عبر حسابه على “تويتر”، جاء فيه “عندما تفخر وتفاخر بناديك هل من خلال”، ومنح الجماهير 24 ساعة من أجل التصويت على 3 اختيارات، وهي؛ البطولات، الصفقات، المال.

جمهور الاتحاد
جمهور الاتحاد – المصدر @SPL

رئيسا الهلال والنصر يُبديان رأيهما في توثيق البطولات

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء اتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فهد بن نافل
فهد بن نافل – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ترحيبه بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات، متمنيًا أن يكون بشكل احترافي وشامل وشفاف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رئيس نادي النصر مسلي آل معمر
مسلي آل معمر – المصدر @AlNassrFC


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